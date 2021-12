Le Iene, Ornella Vanoni non ci sarà per l'ultima puntata: potrebbe sostituirla Iva Zanicchi

Novità al timone de Le Iene per l'ultima puntata del 2021. Ad affiancare Nicola Savino in questa puntata non sarà più Ornella Vanoni come previsto in un primo tempo. Per la seconda volta la cantante dà forfait al programma: già il 16 ottobre scorso aveva rinunciato alla conduzione e fu giustificata con un «forte stato influenzale». Se la prima volta è stata sostituita da Elena Santarelli, stavolta sembra che a prendere il posto della Vanoni sarà una sua collega: Iva Zanicchi.

Vi aspettiamo domani sera dalle 21.20 su Italia1 per una nuova super puntata de #leiene insieme a @NicoSavi, la @GialappasB e un'ospite a sorpresa 😎 pic.twitter.com/ky9FAvHRX1 — Le Iene (@redazioneiene) December 20, 2021

Nessuna conferma ufficiale, per ora. Su Twitter, le Iene parlano di "ospite a sorpresa". I primi rumors, però, riportano alla Zanicchi. Prossima concorrente al 72esimo Festival di Sanremo, la Zanicchi riapparirebbe sulle reti Mediaset a poche settimane dal suo programma D’Iva, omaggio a l’Aquila di Ligonchio.

La Vanoni sta disertando anche le promozioni televisive del film Sette donne e un mistero, che la vede protagonista assieme a Luisa Ranieri, Margherita Buy, Micaela Ramazzotti, Diana Del Bufalo, Sabrina Impacciatore e Benedetta Porcaioli. Il motivo? La caduta in treno che la stessa Vanoni ha svelato nel corso di un collegamento telefonico a Domenica In.