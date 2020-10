Live non è la D'Urso, le anticipazioni a Pomeriggio 5: «Dopo il coming out di Gabriel Garko parla Gabriele Rossi»

Come ogni venerdì, Barbara D'Urso dallo studio di Pomeriggio 5 annuncia i temi che saranno al centro della puntata di Live la domenica successiva. Il primo novembre tra gli ospiti ci sarà Gabriele Rossi, che racconterà la sua verità dopo il coming out di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip e a Verissimo. I due attori sono stati molto legati e per la prima volta Rossi andrà in una trasmissione televisiva per parlare della loro storia.

Nelle anticipazioni anche uno spazio riservato a Wanna Marchi e alle sorelle Lecciso. Attenzione anche agli inquilini della casa del Grande Fratello Vip con la partecipazione dell'ex di Guenda Goria. La trentenne è stata al centro dell'attenzione mediatica per il rapporto controverso con il padre, il giornalista sportivo Amedeo Goria. Nel salotto di Pomeriggio 5 vanno in onda le dichiarazioni della ragazza sul papà che l'aveva definita "Bipolare".

Ultimo aggiornamento: 19:34

