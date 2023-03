Lorenzo Amoruso a L'Isola dei Famosi per riconquistare Manila Nazzaro: ecco cosa vorrebbe fare

Lorenzo Amoruso non avrebbe accettato la scelta di Manila Nazzaro di interrompere la loro relazione e starebbe facendo di tutto per riconquistarla, persino andare a L'Isola dei Famosi. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, Amoruso starebbe per partecipare al reality proprio per fare nuovamente breccia nel cuore della sua ex.

Manila per la prima volta a Verissimo ha chiarito le motivazioni della loro separazione, parlando di un rapporto che non stava più procedendo sulla stessa linea d'onda per i due: «Non c’era più progettualità comune, da una passeggiata insieme al grande progetto del matrimonio. Non avvertivo più stima e orgoglio da parte sua. Le modalità con cui comunicavamo non erano più giuste, non c’era dolcezza e ascolto, cose a cui do molta importanza», L'ex gieffina aveva aggiunto poi che Lorenzo si starebbe impegnando molto per riavvicinarla: «Ha provato a ricercarmi ma questo non è il momento, quando arrivo a un punto per me è un non ritorno».

A tal riguardo il settimanale Di Più ha svelato un retroscena, secondo il quale Amoruso non sarebbe affatto intenzionato ad arrendersi e punterebbe tutto sulla sua partecipazione al reality per un riavvicinamento a Manila. Lorendo vorrebbe ribadire di fronte alle telecamere il suo amore per lei, dimostrando di essere pronto a colmare le mancanze avute in passato. Si tratta solo di voci di corridoio, ma se dovessero essere vere tra poche settimane tutto il pubblico avrebbe modo di capirlo.