«Mad in Italy», il ritorno di Gigi e Ross: «I nostri comici sono tutti un po' folli»

Dal 29 gennaio, in prima serata su Rai2, parte «Mad in Italy», il nuovo show comico in sei puntate, condotto da Gigi e Ross ed Elisabetta Gregoraci con la «colonna sonora» di Stefano Palatresi.

Dall'Auditorium del centro di Produzione Rai di Napoli, palcoscenico già dello storico «Made in Sud» e con gli stessi conduttori, sarà realizzato un show tutto nuovo con trenta comici a serata, tra vecchie conoscenze del pubblico e nuove scoperte, provenienti «dalla Sicilia a Cuneo», come raccontano Gigi e Ross alla presentazione del programma, spiegando anche il riferimento della parola «Mad» del titolo: «I nostri comici sono tutti un po' folli. Noi li spalleggeremo. Saremo più conduttori, il programma si ispira al classico varietà Rai, e sarà importante l'interazione con l'orchestra di Palatresi». La Gregoraci, invece, si definisce «la sorella maggiore di Gigi e Ross, nel senso che li terrò a bada. Mi piace improvvisare, giocare con leggerezza». Il 13 febbraio è stata annunciata, inoltre, una puntata speciale di San Valentino dedicata all'amore.

Lo show della durata di due ore, che coinvolgerà nella programmazione totale 40 artisti, sarà trasmesso in differita il giorno successivo alla registrazione live. «Mad in Italy» è una produzione «Direzione Intrattenimento Prime Time» in collaborazione con «Tunnel Produzioni».