Peppe Iodice si prende il Maradona: è il primo comico da stadio

In scena al teatro Augusteo di Napoli con «So' Peppe semp' di più», in onda su Canale 21 con «Peppi night», reduce dal secondo Capodanno consecutivo in piazza del Plebiscito, Peppe Iodice ha annunciato questa mattina sui social uno show allo stadio Diego Armando Maradona, per la prima volta occupato non da un cantante o un gruppo, ma da un comico.

Una bella sfida per il popolarissimo mattatore partenopeo: l'appuntamento è per il 30 maggio, biglietti già in vendita on line: 30 euro il parterre numerato, 20 la curva B anello superiore. Da scoprire ancora la formula e gli ospiti dello show.