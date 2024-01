Isola dei Famosi, Ilary Blasi fuori dalla conduzione? «Svolto il “provino ufficiale” della sostituta»: l'indiscrezione

L'Isola dei Famosi è pronta a tornare in tv. La messa in onda del reality era in dubbio, perché come detto da Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti Mediaset si sarebbero decise le sorti del programma in corsa. Saltato però il progetto Temptation Island Winter, l'ad della rete ritira fuori dal cappello L'Isola dei Famosi. E se il provino del primo concorrente vip (Joe Bastianich) è già stato svolto, resta sempre più in bilico il futuro di Ilary Blasi. Secondo quanto riporta Dillingernews infatti il reality tornerà in onda dall'8 aprile. E la conduttrice chi sarà?

Isola, chi sarà la conduttrice

Secondo quanto riporta il portale di news di Fabrizio Corona la Blasi è stata messa alla porta. Nelle scorse ore infatti ci sarebbe stato - seconto quanto si apprende dal sito - il "provino ufficiale" della nuova conduttrice dell'Isola. Il sito, che riporta a detta sua notizie fornite da fonti estremamente attendibili, le avventure dei vip in Honduras saranno raccontate su Canale 5 da Vladimir Luxuria.

La smentita

Lei dal canto suo qualce giorno fa quando ha cominciato a circolare l'indiscrezione ha smentito fermamente: «Nessuno mi ha proposto di condurre il programma, e non lo dico per scaramanzia.

E quindi? Tornano d'attualità anche le parole di qualche settimana fa del figlio di Silvio Berlusconi: «Parlando dell’Isola dei Famosi, così come avevo già detto alla presentazione dei palinsesti, noi siamo soddisfatti di Ilary Blasi e quindi l’intenzione sarebbe quella di andare avanti con lei, non abbiamo motivi per non farlo. Ma dobbiamo ancora parlare, quindi dobbiamo vedere».

L'indiscrezione

Ecco cosa si legge su Dillingnews: «Vladimir ha imperversato in tutti i salotti Mediaset, come opinionista e come profeta di una verità e di un giudizio morale considerato addirittura “alto” da un punto di vista culturale. La notizia clamorosa è che Pier Silvio Berlusconi ha puntato su Luxuria, tanto da volerla fortemente come presentatrice dell’Isola dei Famosi. Il programma potrebbe avere quindi una nuova conduzione. Nonostante sia arrivata una secca smentita da parte di Vladimir, nostre fonti esclusive ed estremamente attendibili ci confermano che oggi è stato allestito uno studio appositamente per un suo incredibile provino, fatto su misura per il ruolo che dovrebbe andare a ricoprire prossimamente. Qualora il provino di oggi dovesse piacere alla produzione e alle nuove risorse artistiche, Vladimir Luxuria potrebbe essere la presentatrice de L’Isola dei Famosi 2024. Lasciando ovviamente di stucco tutti quelli che pensavano che Ilary, forte del successo di “Unica” e dei suoi rapporti personali, potesse tornare alla conduzione del format. Vi confermiamo, quindi, che oggi si sta svolgendo questo provino ufficiale. Il tutto per testare le doti di Vladimir come conduttrice».