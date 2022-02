MasterChef Italia irrompe sul set della serie Sky Blocco 181. Ospiti Enrico Costanza e la Chef Elide Mollo. La Mystery Box dei nuovi episodi che andranno in onda questa sera - giovedì 3 febbraio su Sky e in streaming su NOW – avrà come protagonisti i tuberi, tesori che nascono nella profondità del terreno ma che poi, nei piatti, riescono a diventare protagonisti assoluti.

Sulle loro postazioni gli aspiranti chef troveranno tuberi comuni e altri più particolari, e con loro dovranno preparare un piatto degno della cucina di MasterChef Italia in onda questa sera alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibili on demand, visibili su Sky Go e in streaming su NOW.

A seguire durante l’Invention Test arriverà tra i fornelli Enrico Costanza, “giardiniere culinario stellato” i cui prodotti – grazie ai quali collabora con gli Chef – sconvolgeranno non poche certezze all’interno della Masterclass: al centro della prova ci saranno infatti le sue erbe, straordinarie ma talvolta difficilissime da inserire all’interno di un piatto. Solo i migliori potranno quindi accedere alla prova in esterna, che questa settimana farà vivere a tutti un’esperienza unica.

Questa sera i concorrenti di MasterChef Italia potranno infatti cucinare per la troupe di Blocco 181, la nuova serie Sky Original, la prima in-house Sky Studios, realizzata con TapelessFilm e Red Joint Film, ambientata tra le comunità multietniche della Milano di periferia, in arrivo prossimamente su Sky e in streaming su NOW. I concorrenti dovranno cucinare per gli attori, tra cui i protagonisti Laura Osma, Alessandro Piavani e Andrea Dodero, Alessio Praticò, le comparse e tutto il cast tecnico e artistico sul set. Nella serie, diretta da Giuseppe Capotondi con Ciro Visco e Matteo Bonifazio, il pioniere del rap italiano Salmo avrà il ruolo di supervisore e produttore musicale ma anche produttore creativo e attore.

Brigata rossa e brigata blu si fronteggeranno per una sfida speciale, e chi perderà dovrà affrontare il Pressure Test che stavolta più che mai metterà a dura prova i nervi saldi degli aspiranti MasterChef: per l’occasione, arriverà in studio la Chef Elide Mollo del ristorante “Il Centro” di Priocca (Cuneo).