Max Giusti, la sorpresa della moglie Benedetta a Guess My Age: il conduttore si commuove

Sorpresa on air per Max Giusti. Il padrone di casa di Guess My age ha ricevuto una visita inaspettata proprio durante il programma serale che conduce su TV8. Ieri sera, tra gli "sconosciuti" che partecipano al gioco, c'era anche sua moglie, Benedetta, che è entrata improvvisamente in studio avvolta dalle luci dei riflettori e sorprendendo il conduttore. Sorriso e occhi lucidi per Max che ha subito esclamato: «La conosco: è mia moglie! Non ci vediamo da più di due settimane e mi hanno fatto una sorpresa!».

Poche ore fa, Max Giusti ha postato su Instagram il video di momento emozionante, scrivendo: «Ecco la splendida sorpresa che mi hanno fatto ieri a @guessmyageit , mi sono anche commosso mannaggia a voi! 🥺🤣».

Inizialmente, rivolgendosi alle concorrenti in gara, ignare di tutto, Max ha presentato sua moglie dicendo: «Mi danno un cartello con su scritto "Benedetta", benvenuta!», ma dopo pochi istanti ha subito rivelato: «Volete sapere chi è?... è mia moglie», scatenando l'applauso del pubblico.