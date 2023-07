Myrta Merlino, chi è la giornalista che prenderà il posto di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5? I tre figli, l'amore con l'ex calciatore Marco Tardelli e la carriera

Myrta Merlino a Pomeriggio 5 al posto di Barbara d'Urso. Da giorni non si parla d'altro e oggi arriva la conferma anche da Mediaset. L’occasione è stata quella della presentazione dei palinsesti per la prossima stagione televisiva. È rivoluzione nel piccolo schermo, dopo la morte di Silvio Berlusconi l'azienda tv di famiglia vira verso lidi meno trash e Pier Silvio Berlusconi, tra malcontenti e applausi, viene incoronato come unico e vero erede legittimo del signore della televisione italiana. La giornalista napoletana arriva a Canale 5 dopo l'esperienza a La7. Ma vediamo insieme chi è Myrta Merlino?

Myrta Merlino, la famiglia e gli studi

Myrta Merlino è nata a Napoli, il 3 maggio del 1968 (ha 54 anni), è una giornalista, autrice televisiva, scrittrice e conduttrice televisiva italiana. È figlia di Giuseppe Merlino e della sinologa e professoressa universitaria Annamaria Palermo, già direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di Pechino. Dopo il diploma di liceo classico, consegue la laurea con lode in scienze politiche con una tesi in Diritto internazionale sulla Carta Comunitaria dei diritti fondamentali dei lavoratori, ha lavorato per il Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, presso la Direzione Generale del Mercato Interno nell'ambito dei Servizi Finanziari.

La carriera giornalistica

La sua carriera giornalistica è iniziata con una collaborazione con la pagina economica del quotidiano Il Mattino, ma fin dal 1994 ha cominciato a occuparsi di televisione. Nel 1995 diviene giornalista professionista. Successivamente, ha deciso di volgere la sua attenzione verso il piccolo schermo, diventando protagonista di programmi televisivi come "Mixer", "Italia Maastricht", "La storia siamo noi", "Mister Euro", "Casa Rai Uno", dove l'economia ha costantemente rappresentato l'asse tematico principale.

Il passaggio da Rai a La7

Nel 2009, il grande passaggio: Merlino lascia la Rai ed entra nella famiglia di La7. Qui dà vita a programmi di grande rilevanza, come "Effetto Domino" e, successivamente, "L’aria che tira", quest'ultimo tuttora da lei condotto con grande successo. Oltre al giornalismo, Merlino si è cimentata nella scrittura di saggistica economica, pubblicando diverse opere di notevole successo, tra cui "La moneta", "Gli affari nostri" e "L’aria che tira". Ha lavorato a lungo anche per la radio conducendo, all'interno del programma di Rai Radio 2 Alle otto della sera, una serie di puntate sulla storia della moneta[4] e poi, sempre per Rai Radio 2, una serie di venti puntate dedicate alle biografie degli uomini che hanno cambiato la storia attraverso il denaro, dal titolo Re di Denari.

L'addio a La7 e l'approdo a Mediaset

Poi a metà giugno tutto cambia ancora.

L'annuncio di Mediaset

Myrta Merlino arriva a Mediaset; la giornalista, finora in forza a La7, condurrà Pomeriggio 5 al posto di Barbara D'Urso. Un passaggio ufficializzato da Pier Silvio Berlusconi in occasione della presentazione dei nuovi palinsesti. «Ringrazio personalmente Barbara per il grandissimo lavoro che ha fatto, la professionalità e l'impegno», sottolinea Pier Silvio Berlusconi, rispondendo alle domande dei cronisti. «Non ci sono particolari retroscena: è venuta a chiederci un rinnovo di contratto con la garanzia di un prime time da condurre all'anno per almeno due anni. Per banali questioni economiche, queste garanzie non le diamo più». Il pomeriggio di Canale 5 cambia volto, dunque, con Merlino: «L'idea era quella di avere un programma che puntasse di più sul giornalismo, sulla cronaca, sull'attualità e ci è sembrato giusto cambiare a inizio stagione. Un pò di discontinuità dopo tanti anni pensiamo faccia bene anche a una grande professionista quel è Barbara D'Urso», aggiunge. In ogni caso, «ha un contratto fino a fine anno e se c'è un progetto che ci convince non è detto che non si possa continuare a lavorare insieme». Con l'arrivo di Merlino, la produzione di Pomeriggio 5 si sposta a Roma. «Ci saranno le news, la grande cronaca, ma anche momenti di spettacolo e di leggerezza», assicura il dg Informazione Mauro Crippa.

La vita privata

Myrta Merlino ha tre figli: i gemelli Giulio e Pietro, avuti da una precedente relazione, e Caterina, nata dall'unione con Domenico Arcuri. Dal 2016 è fidanzata con Marco Tardelli, ex calciatore e allenatore della Nazionale. Al settimanale Oggi la giornalista e conduttrice ha confidato lo scorso anno che «l’amore mi ha regalato una pace che non avevo. Sono diventata sicura. Mi esprimo meglio anche nel lavoro. Avevo una maschera, ora non più… Adesso mi sono liberata». E sul rapporto cn tardelli aggiunge: «Stiamo male se non ci vediamo, se non stiamo vicini. I miei figli mi prendono in giro, ma io un amore così non l’ho mai avuto, nemmeno a 18 anni. Mi sono sposata giovane, dicendo “finché morte non ci separi” senza manco capire cosa significasse. Ora ho chiaro in mente che cosa significhi: Marco è questo, da cinque anni».

Le curiosità: dalle pesanti avance alla bellezza che aiuta sul lavoro

Nel 2013 ha raccontato di aver subìto negli anni '90 pesanti avances da parte dell'allora ministro delle finanze francese Dominique Strauss-Kahn a Davos, durante un' intervista. Il 16 aprile 2019 diventa ambasciatrice Unicef. In merito alla possibilità che la bellezza possa aiutare nel mondo del lavoro, Myrta Merlino aveva rilasciato un’intervista che aveva fatto parecchio discutere. «Essere belle aiuta e chi pensa il contrario si prende in giro.” – ha affermato in un’intervista al Quotidiano Nazionale – aiuta ma non è una scorciatoia“. E, sempre sullo stesso tema, si è chiesta: “è violenza mettere una mano sul sedere a una donna che lavora? Io penso di no. È un costume odioso ed è contro quel costume che dobbiamo lottare tutte assieme».