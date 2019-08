Nadia Toffa, morta la nonna Maria: non ha retto al dolore

Giovedì 22 Agosto 2019, 05:01 - Ultimo aggiornamento: 22-08-2019 07:30

La nonna di Nadia Toffa è morta a pochi giorni di distanza dalla nipote. La nonna di Nadia si chiamava Maria Cocchi, aveva 97 anni e non avrebbe retto al dolore per la morte della nipote.I funerali della donna sono stati celebrati il 20 agosto a Cerveno, in provincia di Brescia.Maria Cocchi non era nota solo per essere la nonna di Nadia Toffa, ma anche perché era la donna più anziana del paese. Sposata a Enrico, Maria Cocchi ha avuto tre figlie, una delle quali è la mamma di Nadia.Immediate in rete le manifestazioni di cordoglio nei confronti della famiglia, che in poco più di una settimana ha perso due figure così importanti. "Voglio pensare che sia andata da lei", scrive qualcuno sui social.