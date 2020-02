Nicola Savino e la lite con Elisabetta Gregoraci: «Qualcuno ha preso in giro lei e me»

«Non ho mai pensato a lei e nessuno, né il direttore artistico né il direttore di rete, mi ha mai parlato di lei. A novembre Amadeus mi ha chiesto di fare l'Altro Festival, e io ho subito accettato», Nicola Savino torna a parlare della querelle con Elisabetta Gregoraci, che l’ha accusato di essere stata estromessa per colpa sua.

Della presenza di Elisabetta, per Savino, non c’era traccia: «Sono andato a Roma per parlare con Elena Capparelli, direttrice di RaiPlay – ha spiegato in un’intervista a Il Messaggero - e costruire con lei il cast. Dopo il boom di Fiorello per il lancio della piattaforma, inarrivabile, abbiamo deciso di fare scelte laterali: Myss Keta opinionista, una giornalista imprevedibile come Fiamma Sanò, il suo collega Tommaso Labate, il direttore d' orchestra Vittorio Cosma, l'enciclopedico Eddy Anselmi, il comico Valerio Lundini e la band I Vazanikki, i Gemelli di Guidonia. Dopo le feste di Natale, però, ho ricevuto la telefonata di un nostro amico, mio e della Gregoraci: Elisabetta pensa che tu ce l'abbia con lei. È sorpresa di non essere più nel cast.... Io per gentilezza l' ho subito chiamata e in mezz' ora le ho raccontato che non c'era mai stata in questo progetto. Tutto qui».

Non ha mai parlato di politica («Non lo so. Nella mia telefonata la parola destra non è mai stata pronunciata. A me parlare di destra e sinistra nel 2020 sembra roba preistorica») e sospetta che dietro la “litigio” ci sia lo zampino di qualcuno: «Non ho niente contro di lei, magari in futuro lavoreremo insieme, ma in questa storia non c' entro. Idem Amadeus ed Elena Capparelli. Di sicuro c'è qualcuno che ha preso in giro lei e me».

