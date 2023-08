Nunzia De Girolamo sviene durante «Estate in diretta»: la conduttrice colta da un malore. Cosa è successo

Paura su Rai 1, il canale della televissione di Stato che ospita la trasmissione televisiva «Estate in diretta». A far preoccupare gli spettatori e gli autori, la nuova conduttrice Nunzia De Girolamo. L'ex ministra ha avuto un malore all'improvviso ed è svenuta a pochi minuti dall'inizio della trasmissione. Per questo motivo, mercoledì Nunzia De Girolamo ha aperto la puntata mostrandosi seduta su una poltrona e ha sottolineato: «Oggi come vedete siamo qui accomodati. Dopo diremo il perché».

Bianca Berlinguer a Mediaset quanto guadagna? «Più del doppio dello stipendio della Rai». Le ultime indiscrezioni

Le parole della conduttrice

Dopo pochi minuti, Nunzia De Girolamo ha svelato il motivo per il quale i due conduttori fossero seduti sulle due poltrone. «Perché non dichiararlo subito il motivo per cui siamo seduti su queste poltroncine? Tu sei proprio gentile - ha sottolineato Nunzia De Girolamo in apertura della puntata -. In realtà io non sono stata bene, sono svenuta. Quindi lui (Gianluca Semprini, l'altro conduttore ndr.) ha ben deciso di mettere le poltroncine così stiamo comodi. Devo dire che sei stato molto gentile. Mamma sto bene adesso. I nostri autori ci hanno portato una bevanda, una bella medicina. Però come vedete adesso sono qui e sto benissimo».

.