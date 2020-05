Pamela Prati a Domenica in per presentare il suo libro: ritorno in tv dove raccontò la storia con Mark Caltagirone

Pamela Prati ritorna in tv? Il gossip: «Parlerà del suo libro dove tutto è cominciato». L'anno scorso il Prati-gate monopolizzava l'attenzione mediatica e, sebbene quest'anno ci siano ben altri argomenti, in queste ore si è tornati a parlare di Pamela Prati e del suo presunto ritorno in televisione. Secondo l'indiscrezione, la showgirl sarà ospite a "Domenica In" nella puntata di domenica 17 maggio. L’ex del Bagaglino potrebbe, dunque, tornare nello studio in cui è scoppiato il caso Mark Caltagirone, il fantomatico fidanzato e promesso sposo.

La conferma della presenza di Pamela Prati è arrivata nel pomeriggio di Sabato quando sono stati resi noti gli ospiti della puntata della trasmissione condotta da Mara Venier.

Pamela Prati dovrebbe presentare il libro in collegamento video, e il suo ritorno da zia Mara avrebbe un grande valore simbolico. Raccontare la sua verità proprio dove tutto è iniziato. In merito al contenuto della famosa chiacchierata sull'inesitente Mark Caltgirone, poi smascherato da Dagospia, la conduttrice di Domenica in aveva detto all'Adnkronos: «Più che delusa, vorrei rimuovere totalmente l’intervista che ho fatto a Pamela Prati. Mi sono sentita presa in giro e anche responsabile. Perché è accaduto tutto dopo quell’intervista di marzo. E ancora non so quale sia la verità. Vorrei stendere il classico velo pietoso».

Ultimo aggiornamento: 23:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA