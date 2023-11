Giambruno, Pier Silvio Berlusconi: «Subito dopo Striscia ho parlato con Meloni. Ascolti sono saliti dopo il cambio marcia»

Andrea Giambruno, Giorgia Meloni e Antonio Ricci. «Ho prima sofferto e poi sorriso sulle dietrologie legate ai fuorionda di Striscia: Ricci è Ricci, piaccia o non piaccia, non penso che i rapporti con il governo possano cambiare per la vicenda legata a Striscia, Ricci è Ricci»: lo ha detto Pier Silvio Berlusconi (ad di Mediaset) in un incontro con la stampa nella sede Mediaset, rispondendo a una domanda sui rapporti con il governo.

Pier Silvio Berlusconi e il caso Giambruno

«Assolutamente sì, ho parlato subito con il nostro presidente del Consiglio con cui ho un ottimo rapporto, le ho espresso il mio dispiacere e così è, sono molto dispiaciuto a livello umano», ha proseguito Berlusconi jr.

«Abbiamo degli ottimi risultati in termini di ascolto, che non sono una novità dell'ultima stagione e dell'anno, ma partono da un lavoro in cui abbiamo veramente cambiato marcia tra il 2020 e il 2021»: lo ha detto Pier Silvio Berlusconi, ad del gruppo Mediaset, incontrando la stampa a tre mesi dall'avvio della stagione. «Sono orgoglioso del lavoro fatto da Mediaset perché il 2020 è stato un anno in cui tutti broadcaster hanno avuto paura e noi - ha proseguito l'ad - siamo riusciti a reagire con un cambio di passo, alzando il livello di offerta a livello qualitativo e quantitativo».

Ma «quanto è dura - ha sottolineato Berlusconi -, da editore italiano stiamo per chiudere uno degli anni più complicati della storia. La settimana scorsa abbiamo approvato il bilancio dei primi 9 mesi che è oggettivamente ottimo, ma è stata dura, oggi è davvero complicato il battlefield della competizione per gli editori». «A pochi mesi da inizio anno - ha rivelato - ci mancavamo 90 milioni di euro sull'anno prima, così abbiamo iniziato a lavorare in maniera decisa, siamo quotati in Borsa e dobbiamo fare risultato e Mediaset ha risposto alla grande, ho mostrato al consiglio la scorsa settimana le azioni messe in atto che pareggiavano i mancati ricavi, da meno 90 siamo arrivati a un pareggio, a un 91 milioni di euro di impatto positivo sul bilancio. Siamo tornati ai livelli di prima con un lavoro pazzesco». «Non è un lavoro semplice dopo anni di concorrenza delle piattaforme, di un mercato pubblicitario complicato, abbiamo dovuto cercare l'efficienza ovunque, rimodulare il mix del palinsesto, lavorandoci in maniera diretta e sono soddisfatto, noi investiamo tantissimo in prodotto e abbiamo trovato un mix con Canale 5 con grandissimi prodotti di intrattenimento e fiction, Rete 4 che va sull'informazione e ci ha consentito di mantenere la nostra squadra di giornalisti senza ricorrere mai a licenziamenti, Italia 1 con elementi come Le Iene che ha un palinsesto unico che fa risultati unici».