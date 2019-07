Pierluigi Diaco piange in diretta a «Io e te». Ecco cos'è successo

Giovedì 4 Luglio 2019, 19:49 - Ultimo aggiornamento: 04-07-2019 20:06

Il giornalista che conduce il salotto estivo del primo pomeriggio di Rai 1, nel corso dellla puntata andata in onda oggi, 4 luglio, si è messo a piangere durante un'intervista. Ecco cos'è successo.Nella parte finale del programma,, Isabella, per ricordare il grande artista romano scomparso prematuramente nel 2007. Diaco, che fu amico di Sabani, ha iniziato a raccontare dello scandalo in cui l'imitatore finì ingiustamente e per il quale fu risarcito.Il conduttore commosso ha mantenuto comunque il suo aplomb e ha continuato la trasmissione. Non è tutto.Isabella Sabani ha poi ringraziato i pochi artisti, oltre a Pierluigi Diaco, che ricordano sempre suo fratello, tra cui Maurizio Costanzo, Michele Guardì e. «Lei - dice Isabella - mi invita a Pomeriggio 5 ogni anno il 4 settembre per l'anniversario della morte di mio fratello». E Diaco, in chiusura di trasmissione, rivolgendosi a Isabella, lancia una presunta frecciatina: «».