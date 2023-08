Pierpaolo Spollon, la rivelazione choc: «Ho due figli, non lo avevo mai detto. Sono la mia vita. Il più grande ha 4 anni e mezzo»

Pierpaolo Spollon ha due figli, e nessuno (o quasi) lo sapeva. Riservato oltre misura l'attore di Che Dio Ci Aiuti fa una dichiarazione che lascia senza parole, in occasione della presentazione dello spettacolo teatrale con il quale esordirà al Teatro Tor Bella Monaca a Roma il 26 agosto. Finora infatti il 34enne padovano non aveva mai parlato dei suoi figli, nè tantomno della sua compagna. Ma perché aveva mantenuto il riserbo?

Pierpaolo Spallon, l'attore “ vuota il sacco ”

«A Padova lo sapevano e hanno rispettato la mia discrezione, avevo paura di dare i figli in pasto, li ho protetti.

La terapia

Non ha paura a chiedere aiuto oggi l'attore che lancia un messaggio importante anche per i giovani: «Padova è una città universitaria, si legge di ragazzi che si tolgono la vita: non sono riusciti a portare a termine gli esami, hanno finto con la famiglia e non reggono la vergogna. Ecco, i pesi vanno tirati fuori, non puoi pensare che un padre o una madre non capiscano; il dialogo ci salva».

Chi è la madre dei bambini

Ora che Spollon ha 34 anni è pronto a dire chi è e cosa prova: «I figli sono la mia vita, una grande felicità. E continuare a dire: il privato è privato, con due bambini, non aveva più senso». M continua a tenere riservata l'identità della compagna. Chi è la mamma dei suoi due figli? L'unica cosa che si sa è che si chiama Angela.