Pippo Baudo, il ritorno a Domenica In: Brigitte Nielsen scoppia in lacrime

Pippo Baudo torna in video a Domenica In. Nel corso della puntata di oggi di “Domenica In”, Mara Venier ha sorpreso la sua ospite Brigitte Nielsen e il pubblico mostrando un video saluto di Pippo Baudo in cui ricorda con affetto gli anni di lavoro con l’attrice e showgirl, compresa l’esperienza al Festival di Sanremo e di quando la Nielsen appena arrivata in Italia, conquistò tutti con la sua simpatia.