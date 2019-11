Pomeriggio 5, l'ospite in collegamento sbotta in diretta: «Non sento un c***» e Barbara D'Urso allibita

Pomeriggio 5, gelo in studio. L'ospite in collegamento sbotta in diretta: «Non sento un c***». Barbara D'Urso allibita. Contrattempo, oggi, nel salotto di Canale 5. Durante un collegamento, una delle ospiti è sbottata in diretta, forse pensando di non essere ripresa.

Si tratta della contessa Patrizia De Blanck, che in collegamento esterno, avrebbe avuto qualche problema con l'audio. «Non sento un cavolo, alzate il volume. Come faccio a parlare con Barbara? Mica leggo la lingua dei segni...».



In studio, Barbara D'Urso resta di sasso, poi cerca di riportare la calma. «Patrizia - dice ironica - ti sei fatta uno spritzzettino anche tu?». Ma la contessa non si placa: «Non sento un ciufolo».

Nel frattempo, l'audio viene alzato e torna la calma. La trasmissione può continuare.

