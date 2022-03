Lulù Selassié, La Pupa e il Secchione dopo il Gf Vip: di nuovo in tv

A volte ritornano. E nemmeno, poi, dopo così tanto tempo. Il Grande fratello Vip si è concluso da una settimana, ma per Lulù Selassié è già tempo di tornare in prima serata e, questa volta, lo farà vestendo i panni di una pupa. Martedì 22 marzo andrà in onda la seconda puntata de La Pupa e il Secchione, lo show di Italia 1 condotto da Barbara D'Urso. E per l'occasione, direttamente dalla casa più spiata d'Italia, Lulù sarà Pupa per una sera con il suo ruolo che sarà determinante per le sorti dei concorrenti nella classifica finale.

APPROFONDIMENTI NELLA CASA Gf Vip, Giucas contro Lulù fuorionda (ma poi ci riprensa):... TELEVISIONE Gf Vip, Lulù seconda finalista: notte amara per Katia e... GF Manuel Bortuzzo a Verissimo:«Nella casa mi sentivo un peso....

Leggi anche > Gf Vip, Jessica a Verissimo: «Sogno di condurre un talk show. Barù? Ho una cotta per lui»

La giovane principessa etiope, finalista del Grande Fratello Vip, sarà presente al secondo appuntamento dello show della D'Urso, dopo l'ottimo debutto della scorsa settimana. Lulù è stata sicuramente una dei protagonisti più amati della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una tra le più amate e delle più imitate del programma di Alfonso Signorini che è riuscita a far breccia nel cuore degli italiani per la sua spontaneità e la sua sincerità. Adesso Lulù è pronta per sbarcare su Italia 1 in veste di Pupa.