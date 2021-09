Raffaella Carrà, a Domenica In il ricordo di Vincenzo Mollica: «Per lei nella vita c'erano due cose più importanti di altre»

Raffaella Carrà, il ricordo di Vincenzo Mollica in collegamento con Mara Venier a Domenica In. Nella prima puntata della nuova stagione, si ricorda la leggendaria showgirl, morta questa estate. Lo storico giornalista ricorda l'ultima intervista realizzata alla Raffaella nazionale: «Per lei c'erano due cose, nella vita, molto più importanti di tutte le altre».

APPROFONDIMENTI RICONOSCIMENTI Raffaella Carrà, a Venezia un premio anche per lei. Sergio... LA STORIA Le ceneri di Raffaella Carrà da San Pio, il saluto dei fan e... SPETTACOLI Raffaella Carrà, scempio a Barcellona: il murales imbrattato...

Leggi anche > Domenica In, Loretta Goggi lascia il web per i troppi insulti: «Festa rovinata, ecco cosa mi hanno scritto...»

«In quell'occasione mi disse che per lei erano importanti la salute e la libertà, Raffaella era un essere unico, chiunque l'abbia incontrata non potrà mai dimenticarla perché il suo sorriso apriva un sipario, era una meraviglia» - racconta Vincenzo Mollica parlando di Raffaella Carrà - «L'ultima volta che l'ho incontrata fu nel 2018, in occasione dell'uscita di un suo disco con canzoni di Natale, dopo tanti anni voleva dedicare un lavoro ai bambini e ai ragazzi. Mi disse delle cose bellissime, una su tutte: "Mi dicono che sono una signora no, ma faccio un programma solo se è una vera sfida e lì ci metto tutta me stessa". Era di una precisione pazzesca, passammo un pomeriggio insieme bellissimo, in quel disco cantava brani molto importanti. Raffaella era molto spiritosa, simpatica, autoironica: era unica».