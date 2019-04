Riccardo Fogli non va a Verissimo: «Sta male dopo l'Isola dei Famosi»

Sabato 6 Aprile 2019, 20:30 - Ultimo aggiornamento: 7 Aprile, 08:00

«Riccardo Fogli non sta bene e per questo non può essere qui», è l'annuncio di Silvia Toffanin a Verissimo. Come da tradizione, il cantante doveva partecipare al programma finita la sua esperienza all'Isola dei Famosi, ma è sicuramente molto provato dalla denutrizione e dalla fatica fisica. In studio Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge ne hanno ammirato la forza: «Secondo me non ha davvero 70 anni. Incredibile che facesse tutte quelle cose».L'ex membro dei Pooh non ha avuto vita facile in Honduras e non solo per la mancanza di cibo e di comodità. Durante il reality è stato al centro di uno scandalo per il presunto tradimento di sua moglie. Nonostante tutto, ha continuato a vivere la sua avventura e a legarsi soprattutto alla coppia formata da Jeremias e Soleil. Non proprio amichevoli, invece, i rapporti con Marina La Rosa. «Non vorrei arrivare alla sua età e insultare gli altri. Credevo fosse più adulto e maturo, ma questa è una mia opinione», le parole dell'ex gieffina.Nessuna intervista, dunque per il momento. L'incontro però sembra solo rimandato. Ci sarà molto da discutere in studio in compagnia di Silvia Toffanin. Fogli non si sente in forma, ma sembra non sia niente di grave.