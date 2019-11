Sabrina Ferilli, mistero a Tu si que vales: «Ogni tanto sparisce dallo studio e viene sostituita da Belen». Fan in ansia. L'attrice romana, giudice popolare di Tu di que vales, ha fatto preoccupare i fan per alcune sue presunte misteriose sparizioni.

Ieri, in alcuni momenti del programma, Sabrina Ferilli non sarebbe stata in studio e al suo posto si sarebbe seduta Belen. Su Twitter scoppia il caso. «Qualcuno mi spiega dove va ogni tanto Sabrina Ferilli?», scrivono alcuni follower. E ancora: «Ma perché sparisce sempre?».

Insomma, sui social la domanda impazza: «Dove va Sabrina Ferilli?». Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: 12:48

