Sabrina Ferilli in lacrime a Domenica In: «Ormai piango di me stessa, mi commuovo per tutti i sacrifici fatti, nessuno ti regala nulla»

Dopo il successo della prima puntata di "Gloria" che ha registrato il 23% di share, Sabrina Ferilli arriva ospite a Domenica In. «Questa è una fiction molto particolare ed è particolare vederla sulla Rai, perchè la protagonista è un personaggio di rottura sarcastico e dirompente. Quindi devo ringraziare la Rai perchè mi ha dato la possbilità di realizzarlo».

Sabrina Ferilli ospite da Mara Venier si commuove

Mara Venier manda in onda un video della serie tv, e l'attrice si commuove: «Mi commuovo di me ormai, sarà invecchiata.

Mi commuovo di quanto ho lavorato perchè nessuno ti regala nulla. Ora la stanchezza e tutto quello che si è fatto comincia a farsi sentire».

La famiglia

Ma non ha mai mollato nonostante le difficoltà: «Quando si hanno carriere così importanti e complesse dietro si sottrae tanto alla vita. La mia famiglia è stata una famiglia che non mi ha mai privato di nulla. La mia è una famiglia che ringrazio molto perché mi ha lasciata libera raccondandomi piu' i draghi che le favole mi hanno sempre raccontato l cose per come erano»

Una mamma bellissima quella di Sabrina: «Mia madre balla a rotta de collo in balera tutte le settimane. Fanno con papà le prove tutte le settimane e il weekend vanno in balera»

Il rapporto con il marito

Come hanno preso il successo di Gloria in famiglia? «Papà vuole solo film impegnati quindi ha detto che è troppo leggero, mamma è stata felice e anche i fratelli e i nipoti. Flavio Cattaneo (il marito ndr)? Beh lui nicchia non è che è molto entusiasta ci diamo una pacca sulla spalla, però è migliorato prima neanche la pacca ci davamo».

Il ricordo di Lucio Dalla

L'ironia di Sabrina Ferilli è travolgente e non mancano momenti emozionanti come il ricordo di Lucio Dalla e Pippo baudo. In studio poi Mara Venier proprone un video in cui mostra i 40 anni di amicizia tra lei e l'attrice e si commuovono entrambe.

Il rapporto con la manager

Insieme all'attrice romana, anche Emanuela Grimalda: manager dell'attrice e protagonista anche lei di Gloria. «Bravissima, meravigliosa...», afferma Zia Mara riferendosi alla Grimalda. Ed ecco che a quel punto la dirompente Ferilli interviene: «Sì, lei rompe i cog*** così. Nel film come nella vita: ha chiacchierato fino ad ora, le ho detto guarda, lasciami un attimo con la testa liberà. Sennò entro e dico solo le cose che mi hai detto te fino ad ora», ha concluso Sabrina Ferilli tra le risate della Venier e quelle del pubblico.