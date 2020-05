Santamaria a Vieni da me, Caterina Balivo: «Ho visto un via vai di donne a casa tua». Francesca Barra reagisce così. Oggi, l'attore romano e la moglie scrittrice sono stati ospiti in collegamento a Vieni da me. La coppia ha raccontato la sua quarantena, tra figli e cucina. Poi la conduttrice ha spiazzato Santamaria rivelando un fatto inedito.

«Qualche anno fa - ha raccontato Caterina - io e Claudio abitavano nello stesso palazzo. Un ex convento vicino San Pietro. E mi ricordo un gran via vai...». Lui non afferra subito la frecciatina e replica: «Sì, in quella zona c'era un gran via vai di turisti». Caterina allora spiega maliziosa: «Non nella zona, nel palazzo ricordo un via vai di 'turiste'...».

«Che dici? Ero un solitario...», scoppia a ridere Santamaria. A quel punto, interviene Francesca Barra: «Non ho una gelosia retroattiva, sono contenta che abbia fatto tanto 'turismo', perché si è fermato poi solo con me». Caterina Balivo aggiunge misteriosa: «Comunque era un ex convento e io vi giuro che qualche rumore la notte lo sentivo... Secondo me qualche suora c'era rimasta...». Francesca Barra chiosa ironica: «Pure con le suore sei stato?». Risate in studio.

Ultimo aggiornamento: 18:46

