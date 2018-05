Selvaggia Lucarelli, maglietta al veleno sul Gf e Favoloso: «Con me gli sponsor restano»

E comunque. #ballandoconlestelle Un post condiviso da Selvaggia Lucarelli (@selvaggialucarelli) in data: Mag 19, 2018 at 12:09 PDT

Sabato 19 Maggio 2018, 22:00 - Ultimo aggiornamento: 20 Maggio, 07:29

Una Selvaggia Lucarelli decisamente pungente ha scelto una t-shirt piuttosto ironica, mostrata su Instagram, con un riferimento a Luigi Favoloso e al Grande Fratello. Sulla maglietta, infatti, compare la scritta: «Comunque con me gli sponsor restano».Non poteva che esserci puntualizzazione più idonea per Selvaggia, dal momento che Favoloso era stato squalificato dal Gf, in piena emorragia di sponsor, per una maglietta sessista indirizzata proprio a lei. Tra la Lucarelli e Favoloso non è mai corso buon sangue, anche a causa di vecchi attriti nel momento in cui la blogger e social star aveva avuto a che fare con gli insulti sessisti dai fan di Sesso droga e pastorizia dopo aver attaccato i gruppi chiusi su Facebook in cui stupri virtuali e slutshaming, di cui erano spesso vittime ignare donne e ragazzine, erano all'ordine del giorno.