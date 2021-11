Serena Autieri in lacrime a Oggi è un altro giorno: «Sono cresciuta con lei». La scena toccante

Serena Autieri, ospite del salotto di Rai1, Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, si commuove parlando di Raffaella Carrà, scomparsa di recente. «Sono cresciuta con lei, sul suo divano. Ogni volta mi commuovo».

«Sono cresciuta con lei - rivela l'attrice campana -. Aveva un carisma a 360°, in tutto. Era il mio punto di riferimento». Sono grata di averla conosciuta».

Parlando del marito Enrico, manager, la conduttrice di "Dedicato" racconta un retroscena inedito, svelando il motivo principale delle loro liti. «Noi litighiamo per il cibo - rivela - Io ho una suocera, Antonella, molto brava in cucina, quindi mio marito ha un’aspettativa sulla cucina che è altissima, ma io mi arrangio. Ma anche mia figlia, io ci metto il cuore nelle cose che faccio ma loro apprezzano sempre più la cucina della nonna. Quindi litighiamo per questo, per la cucina».