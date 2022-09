Mina Settembre, Serena Rossi torna in tv: la seconda stagione in onda dal 2 ottobre

«A Mina e al suo cappottino rosso sono molto affezionata, le voglio bene. Rappresenta la Napoli che mi piace, è una brava persona. In un momento storico in cui il diverso spaventa, è fondamentale avere una serie nella quale la protagonista accoglie. Mina rassicura, ascolta e prova a dare fiducia anche ai giovani. Per quanto riguarda le scelte sentimentali, niente sarà come sembra: una scelta, comunque, la prenderà». Sono queste le parole di Serena Rossi che torna dal 2 ottobre nella attesissima seconda stagione di «Mina Settembre» su Ra1 tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni.

Rossi torna a interpretare l'assistente sociale del Rione Sanità di Napoli. Nelle nuove puntate, Mina deve destreggiarsi tra il lavoro e la vita privata. Tra le novità che sconvolgono la vita della protagonista vi è l'arrivo della zia, che ha il volto di Marisa Laurito. Alla conferenza stampa nella sede Rai di Viale Mazzini Maria Pia Ammirati, Direttrice Rai Fiction. Con lei la Produttrice Italian International Film Paola Lucisano e Tiziana Aristarco, regista della serie. I protagonisti Serena Rossi, Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti e Marisa Laurito e Marina Confalone che interpreta la mamma di Mina ma che vedremo poco.