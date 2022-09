“Sophia!” il docu-film che celebra la Loren: ci sono anche Lina Sastri e Ludovica Nasti

E’ un mito del cinema mondiale e la Rai, il 20 settembre, manderà in onda il primo film documentario a lei interamente dedicato, “Sophia!”. Foto rare, filmati inediti, interviste radiofoniche e televisive, italiane ed internazionali, con il commento di sei attrici italiane che con la Loren hanno un rapporto personale di stima ed amicizia. Tra queste (Claudia Gerini, Matilde Gioli, Margareth Madè), due napoletane doc come Lina Sastri e la giovanissima Ludovica Nasti che il pubblico televisivo vedrà anche in tre puntate della seconda stagione di Mina Settembre, accanto Serena Rossi (dal 2 ottobre su Rai 1), e nella serie tv Sky, Romulus 2.

“Sophia!”, diretto da Marco Spagnoli e scritto da Simona Sparaco e dallo stesso Spagnoli, prodotto da Marco Durante, Presidente di LaPresse, con Rai Documentari e Luce Cinecittà, sarà presentato in anteprima nazionale il 19 settembre a Napoli, al Galà del Cinema e della Fiction e andrà in onda il giorno del compleanno della Loren, il 20 settembre appunto, in una prima serata firmata Rai Documentari alle 21.25 su Rai 1 e sarà contemporaneamente disponibile su Rai Play.