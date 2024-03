Shakira a Verissimo, come sta la popstar dopo la separazione da Piqué? «Ho trasformato il dolore in forza, ora devo stare sola. I miei figli sono tutto»

A quasi due anni dalla fine della relazione con Piqué, Shakira ha cambiato vita: ora abita a Miami coi figli e il suo ultimo album «Las mujeres ya no lloran», è decisamente più sereno e meno rancoroso rispetto al passato anche se il riferimento all'ex è sempre chiaro. In Última Shakira sembra molto determinata: «Abbiamo perso l’amore a metà strada. Come hai potuto stancarti di qualcosa così genuino? Non cercare di convincermi, te lo chiedo. È già deciso, ciò che abbiamo imparato è tutto ciò che resta (…) Probabilmente col tempo ti pentirai. E un giorno vorrai tornare a bussare alla mia porta. Ma ora ho deciso di stare sola»

Shakira ospite a Verissimo, chi è la popstar? Età, il tradimento di Piqué, i figli, la separazione, l'ultimo singolo

Shakira a Verissimo, come sta dopo la separazione da Piqué

La popstar arriva a Verissimo e si racconta: «Sono molto felice.

Il mio ultimo album rappresenta non solo me ma tante persone e tante donne. Adesso accompagno il mio pubblico nelle loro battaglie. Ho trasformato il dolore in forza. le mie lacrime si sono trasformate in diamanti dopo gli alti e bassi della vita».

È una donna consapevole quella nello studio di Canale 5: «Il processo di guarigione non finisce mai ma si fortifica sempre di più. Ora devo stare sola e vivere i miei figli»

E proprio per Sasha e Milan, Shakira farebbe di tutto. «I miei figli sono la cosa più importante della mia vita mi danno ispirazione e mi riempono di baci»