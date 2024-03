Simona Ventura fa pace con Mara Venier dopo 7 anni: «Abbiamo dato retta a troppe chiacchiere. Mi sposo in estate a Rimini»

Simona Ventura è stata la prima ospite di oggi di Domenica In. La conduttrice si è raccontata a Mara Venier alla quale ha parlato del suo prossimo matrimonio con Giovanni Terzi (con il quale si sposerà il 6 luglio prossimo). Ma non solo. Infatti, Simona e Mara si sono anche confrontate sulla loro amicizia che, per qualche anno, a causa di varie incomprensioni, si era come interrotta. Le due conduttrici hanno recuperato il loro rapporto solo recentemente e sono entrambe molto felici di questo. Simona Ventura ha anche raccontato la sua esperienza a Sanremo nel 2002: «Il Festival, quell'anno, lo doveva fare un nostro collega, non posso dire il nome, che ha rifiutato e, quindi, hanno chiamato me. Non ero agitata perché ci ho lavorato talmente poco, in termini di preparazione (solo un mese) che mi sono ritrovata all'Ariston improvvisamente».

Simona Ventura, la lite con Mara Venier

«Ho vissuto davvero tanta vita. Ogni programma che ho fatto mi ricorda esattamente il momento che stavo vivendo. Ne ho fatti 65 e li ho tutti nel cuore». È cominciata così l'intervista di Simona Ventura che, poi, incalzata da Mara Venier, ha anche ricordato l'amicizia che le lega, tra alti e bassi: «Ma perché noi avevamo litigato? Io non me lo ricordo sinceramente. Ci siamo allontanate per un periodo ma non ricordo per quale ragione. Forse abbiamo dato retta a troppe chiacchiere... La non comunicazione dà diritto a tutti di dire tante cretinate. Noi tendiamo a credere un po' a tutto. Adesso, però, ci siamo ritrovate». Simona Ventura, poi, ha parlato dell'ambizione che l'ha sempre accompagnata: «La ragazza di Chivasso è rimasta in me. Io ero tanto ambiziosa e avevo tanti sogni e questa personalità è rimasta dentro di me sempre. La mia passione per il calcio è nata all'oratorio. Ho sempre lavorato passo per passo. Piccoli passi che mi hanno portato a fare tante bellissime esperienze, ma non ho mai programmato niente. Sapevo quello che volevo».

L'Isola di Simona Ventura

Simona Ventura ha parlato anche dell'Isola dei Famosi, uno dei reality più amati dal pubblico italiano: «L'Isola è stato un "vestito" che sono stata felice di cucirmi addosso. È stato un programma bellissimo, ho tanti ricordi della mia vita legati a quel periodo. La mia più grande soddisfazione è stata quella di non avere mai messo in imbarazzo nessuno. Tutti quelli che hanno partecipato, hanno poi lavorato in televisione. Partecipare come concorrente è stata una delle scelte più pazze che io abbia mai fatto. È stato un viaggio molto complesso che, però, è stato un mio gesto di ribellione alla situazione che vivevo in quel momento perché mi ero un po' allontanata dalla gente, mi ero un po' assopita. Nella vita ho anche fallito perché lo riconosco ma devo dire che da quei momenti ho imparato molto e mi sono serviti tanto per crescere».

Simona Ventura e l'amore per i figli

Simona Ventura ha parlato anche del dramma vissuto dal figlio Niccolò che nel 2018, fuori da una discoteca, è stato accoltellato. In lacrime ha detto: «È stato un momento bruttissimo.

Io ero in Calabria per lavoro e alle cinque di mattina vedo il suo numero sul display. Mi sembrava molto strano. Quando ho risposto, mi ha parlato una sua amica dicendomi che Niccolò era stato aggredito. Mi si è gelato il sangue ma dentro di me sentivo che era vivo perché una mamma le sente certe cose. Ho ricevuto il sostegno e la vicinanza di tutti. Il professore mi disse che mio figlio era stato molto fortunato perché nessuna delle 11 coltellate aveva colpito punti o organi vitali. Quel momento della mia vita è stato fondamentale per farmi capire davvero le cose importanti».

Il matrimonio con Giovanni Terzi

Simona Ventura, poi, ha parlato della sua partecipazione a Ballando dove si è classificata seconda: «Ballando con le Stelle è stato un programma bellissimo. Mi sono spogliata di tutte le maschere che avevo e che portavo. Avere Giovanni con me, mi ha aiutata tantissimo». Quindi, è entrato Giovanni Terzi che si è accomodato accanto a Simona: «Io e Giovanni ci sposiamo il 6 luglio e non vediamo l'ora. Con Giovanni mi sono subito sentita a casa, protetta, sicura e risolta». Lo scrittore ha detto: «Le donne come lei ti accendono la luce nella vita. Simona ha dato una prospettiva meravigliosa alla mia vita, mi ha trovato in un momento difficile per me perché stavo facendo i conti con i miei errori passati. Ci siamo riconosciuti nei nostri dolori. Noi ci siamo conosciuti a casa di alcuni amici a una cena e io le regalai un libro. Da quel momento in poi non ci siamo più lasciati». Sulla proposta di matrimonio, Simona ha detto: «È stato un momento bellissimo. Io non sapevo nulla. Sapevamo che volevamo sposarci ma non quando. I nostri figli sono molto felici per noi. Il matrimonio sarà a Rimini e ci sarà una grande festa, sarà bellissima».