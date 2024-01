Sinner a Sanremo 2024? Arriva l'indizio: Jannik cancella il torneo di Marsiglia (che inizia il 5 febbraio)

Vuoi vedere che alla fine il fascino di Sanremo ha stregato anche lo stakanovista Sinner? Il campione dell'Australian Open parlando del Festival nei giorni scorsi aveva detto: «Conoscendomi, io non ci andrei. Canto malissimo, ballo peggio: sono negato. Lasciamo perdere! Devo giocare a tennis, io». Poi, però, è arrivato l'invito ufficiale di Amadeus e (forse) qualcosa è cambiato.

L'invito di Amadeus

«Vieni a Sanremo Jannik - ha detto Amadeus in una story pubblicata su Instagram - quando vuoi in una delle cinque serate.

Lo so che è insolito un invito pubblico, ma un campione come te deve essere abbracciato e applaudito a Sanremo. Aspetto una tua risposta, ciao Jannik, sei il numero uno. Sono qui per farti pubblicamente l'invito a venire al Festival, tutti me lo chiedono, c'è la grande gioia di vederti a Sanremo. Non devi ballare o cantare, devi solo prenderti la standing ovation di tutto il teatro Ariston e un grande applauso da parte di tutti gli italiani che tu hai fatto impazzire in questi mesi».

Sinner andrà? C'è un indizio

Sinner ha più volte declinato l'invito del conduttore anche perché sarebbe stato impegnato al torneo di Marsiglia, al via lunedì 5 febbraio (Sanremo inizia il giorno dopo, il 6). Ma oggi è arrivata l'ufficialità del suo forfait all'evento nella città francese, dove peraltro non difende punti Atp (e una wild card è stata quindi assegnata a Matteo Berrettini, scrive il quotidiano francese «La Provence»). Un forfait, quello di Sinner, che non è stato particolarmente gradito dall'organizzazione del torneo di Marsiglia, che sul proprio profilo X aveva pubblicato il seguente tweet: «Sinner snobba l'Open 13 Provence 2024», salvo poi rimuovere il tweet e formularne un altro. «Sinner dà forfait all'Open 13 2024».