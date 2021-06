Sky amplia la sua programmazione: dal 1° luglio nascono 4 nuovi canali

Il 1° luglio ci saranno quattro nuovi canali disponibili su Sky per tutti gli abbonati via satellite e via internet, compresi nell’abbonamento: Sky Serie, Sky Investigation, Sky Documentaries e Sky Nature. I quattro nuovi canali daranno possibilità a tutti i clienti Sky di accedere a centinaia di titoli garantendo circa 3 mila ore di programmazione al mese e almeno una prima visione al giorno tra produzioni originali, contenuti inediti e grandi classici, con alcuni tra i titoli più attesi e con le serie che hanno fatto la storia.

Il passo in avanti di Sky

Si tratta di un grande passo in avanti per Sky: i canali d'intrattenimento, serie e documentari daranno accesso a migliaia di ore tra prime visioni e library. Una programmazione premium che sarà disponibile non solo in modalità lineare, inclusa per tutti nell’abbonamento, ma anche on demand, per garantire al nostro pubblico un’offerta di intrattenimento senza pari, con sempre più contenuti di alta qualità e una maggiore libertà di fruizione”.

Nuova programmazione

Andiamo quindi a vedere la nuova offerta proposta da Sky: partendo da Sky Series che offrirà serie tv e un’ampia varietà di generi. Si caratterizza per i masterpiece dai drama alle saghe familiari, e ospiterà alcuni tra i nuovissimi titoli Sky Original come “Ridatemi mia moglie” e “A casa tutti bene”. Approderanno in palinsesto novità in prima visione moltissime nuove serie. Su Sky Investigation, canale 114, compariranno decine di titoli dal thriller al noir, dalle detective stories al poliziesco scientifico fino agli amatissimi procedural drama mentre su Sky Documentaries, canali 122 e 402, sarà dedicato grande spazio ai documentari e alle docufiction. Infine Sky Nature, sui canali 124 e 404, che aprirà una finestra sul mondo della natura con una programmazione spettacolare e contenuti di alta qualità.

