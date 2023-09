Whatsapp, ecco i canali: la nuova funzione anche in Italia. Come funzionano e a cosa servono

La nuova funzione di Whatsapp è ora disponibile anche in Italia. Dopo una lunga fase di testing, durante la quale l'aggiornamento era riservato a Colombia e Singapore, i canali sono ora disponibili in oltre 150 paesi.

Essenzialmente, la funziona permette agli utenti di seguire i canali che sono di qualche interesse per loro, nel pieno rispetto della privacy di entrambi (creatore del canale e follower). Infatti, le informazioni riguardanti il canale (o i canali) che si sceglie di seguire rimarranno private.

Chi apre un canale su Whatsapp potrà dunque inviare aggiornamenti di vario tipo quali foto, sticker, testo, video e sondaggi, che saranno ricevuti da tutti coloro che hanno deciso di seguire il canale in questione.

Si tratta di una comunicazione prevalentemente unilaterale: chi segue il canale non potrà a sua volta mandare testi, video, foto e via dicendo, ma potrà esprimere la propria opinione e il proprio feedback riguardo il contenuto ricevuto tramite le reazioni al messaggio.

Si potrà vedere il totale delle reazioni, ma non chi ha reagito, così da mantenere la privacy dei followers.

L'attenzione posta alla gestione dei dati degli utenti è chiara: il numero di telefono non è assolutamente rivelato nel momento in cui si decide di seguire un canale.

Inoltre, come già anticipato, i messaggi di qualsiasi tipo che si ricevono dal canale o dai canali seguiti saranno eliminati allo scadere dei trenta giorni. D'altronde, si tratta di un servizio che mira a fornire agli utenti aggiornamenti più o meno quotidiani e sempre attuali.

Ci sono già dei canali internazionali attivi, tra cui quello dello stesso Mark Zuckerberg o quello di David Guetta, e dei canali italiani come quello dell'Agenzia delle Entrate, Roma Today, Emergency e via dicendo.

Accedere alla funzione è molto semplice: basta aprire l'applicazione di Whatsapp e selezionare la scheda aggiornamenti. Da lì sarà possibile esplorare alla ricerca di canali di proprio interesse, iscriversi, mettersi in lista d'attesa (nel caso il canale abbia attivato la funzione privata) e via dicendo.

Non riuscite a trovare la sezione aggiornamenti quando aprite Whatsapp e, quindi, non riuscite ad accedere ai canli? Non preoccupatevi, è normale. Per alcuni utenti sarà necessario attendere qualche ora in più perché la funzione sia disponibile. Intanto, premuratevi di controllare di aver già aggiornato l'app.

Nel caso in cui proviate ad entrare in un canale Whatsapp senza che la funzione sia ancora disponibile, vi apparirà un messaggio a schermo che vi invita ad attivare la notifica per ricevere subito l'avviso nel momento in cui si attivano i canali.