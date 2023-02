Soliti Ignoti, gaffe spiazza Amadeus: svelata l'identità per errore. Cosa è successo

Un finale tutto da ridere. La puntata di ieri, 24 febbraio, dei Soliti Ignoti si è conclusa come mai era accaduto prima nella storia del game show televisivo. Uno degli ignoti, infatti, ha svelato in anteprima la sua vera identità rivelando di essere un agente immobiliare, peccato che a scoprirlo dovevano essere i due concorrenti della serata.

Una scena che ha causato l'ilarità in studio, del pubblico da casa e soprattutto del conduttore Amadeus che non è riuscito a trattenere le risate. Ma andiamo con ordine.

Il video virale sui social

La puntata stava per concludersi quando Amadeus ha fatto scendere al centro dello studio l’ultimo ignoto (Mimmo, 36enne pugliese, precisamente di Grottaglie) che di mestiere fa l'agente immobiliare. La professione, tuttavia, secondo le regole del game show non dovrebbe essere svelata dall'ignoto, a capirla infatti dovrebbero essere i concorrenti.

«Guardi, siccome l’imprevisto c’ha dato la mazzata, abbiamo l’indizio, ci dica quello che ci deve dire così ci togliamo subito il pensiero, prego», queste le parole del conduttore che hanno mandato in tilt l'identità “segreta”.

L'uomo ha così pensato di dover rivelare la sua professione e si è 'autospoilerato': «Sì, sono io l’agente immobiliare», ha esordito il 36enne. Una gaffe che non verrà dimenticata facilmente, soprattutto in rete dove il video è diventato virale in pochissimi minuti.

«Vabbè io lo capisco, tanto avreste detto comunque che è l’agente. Lui giustamente ha voluto semplificare la cosa e lo ha confermato prima ancora che i nostri concorrenti potessero dirlo», ha concluso Amadeus tranquillizzando l'ignoto, preoccupato di aver rovinato il gioco.