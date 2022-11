Enrica Bonaccorti compie 73 anni, sorpesa in diretta a Storie Italiane

Tra gli ospiti di Storie Italiane è intervenuta Enrica Bonaccorti, storica conduttrice televisiva. Oggi, nel giorno del suo compleanno però, la padrona di casa, Eleonora Daniele ha voluto omaggiarla e farle gli auguri in diretta per festeggiare i suoi 73 anni.

In conclusione di puntata Eleonora fa sedere al suo posto Enrica facendole i più sinceri auguri di compleanno, la Bonaccorti, visibilmente emozionata ringrazia la collega e afferma: «Grazie, che bella sorpesa, sono arrivata al traguardo dei 73 anni. Oggi, invitandomi nella tua trasmissione, mi hai fatto proprio un bel regalo». La Daniele manda in onda una canzone di auguri e omaggia Enrica con un mazzo di fiori.

«Come festeggi oggi», chiede Eleonora ed Enrica confessa: «Uscendo di casa ho percepito strani movimenti, ho il sospetto che potrebbe esserci una sorpresa stasera per me, ma non so nulla. A me basta stare con mia figlia, mio nipote, sono felice così. Con loro festeggerò sicuramente».

Enrica Bonaccorti è una conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica e attrice. Ha esordito nei primi anni settanta come attrice di teatro, di cinema e di prosa televisiva, collaborando anche con la compagnia di Paola Quattrini e Domenico Modugno, per il quale ha scritto diversi brani tra cui La lontananza. Attiva anche come conduttrice radiofonica, ha esordito in televisione alla Rai nel 1978 con Il sesso forte, per poi raggiungere il successo durante gli anni ottanta con programmi come Italia sera e Pronto, chi gioca?. Passata alla Fininvest, ha condotto quiz come Cari genitori e la prima edizione del varietà Non è la Rai. Nel 2019 approda a Sky Italia conducendo il programma tardo-pomeridiano Ho qualcosa da dirti, trasmesso su TV8.