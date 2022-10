«Buon compleanno, Roberto, a nome di tutte le vite, come la mia, che arricchisci attraverso la tua arte». Così l'attrice Sophia Loren, in un'intervista al Corriere, augura un buon compleanno al suo collega e amico Roberto Benigni.

Settanta volte Benigni: attore, comico, regista, monologhista teatrale apprezzato in tutto il mondo per il suo grande classico “La vita è bella”, premiato con la statuetta d'oro dalla stessa Loren: «Non dimenticherò mai la sua mitica reazione quando esclamai il suo nome».

E come dimenticare, infatti, quel “Roberto” urlato in un sorriso, quello sventolare di cartellino col suo nome vincitore: mentre la meravigliosa colonna sonora di “La vita è bella” risuonava nella sala di Hollywood, Roberto Benigni si alzava in piedi sulla sedia con le braccia all'aria, stringendo mani a colleghi e attori e con tre saltelli correva ad abbracciare Sophia e a prendere il premio oscar.

«Cominciò a saltare su e giù dai sedili dell’Auditorium con l’innocenza, la spontaneità e il dinamismo che sono i tratti distintivi dei suoi film» ricorda l'attrice. «Scavalcò in piedi le file che lo separavano da me, e mi corse incontro. Si sbracciava, ci abbracciammo per non so quanto tempo. Spielberg lo aiutò perché stava precipitando sulle teste delle star tutte agghindate e ingioiellate». La celebre attrice ha ricordato anche il discorso di Roberto Benigni, «pieno di brio e cultura, diceva che tutto è legato all'amore».

Amore mai finito per la sua Nicoletta Braschi che ha ringraziato allora e ringrazia ancora oggi, come alla premiazione del Leone D'oro alla carriera: «Questo premio e tuo: io mi prendo la coda per manifestare la mia gioia e il resto è tuo, soprattutto le ali, perchè se qualcosa ha preso il volo nella mia carriera è grazie a te, al tuo talento, al tuo mistero, alla tua bellezza».

Nel giorno del suo settantesimo compleanno, Sophia Loren ricorda tutto questo e ringrazia il suo amico per l'incredibile talento e per la sua arte che ha ispirato tante persone e arricchito tante vite: «Posso concludere mandandogli una dedica, come se fosse una lettera? Con amore, Sophia».