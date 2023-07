Su Real Time il sogno di Felisiana: «Da ex obesa a mamma felice»

«Crederci sempre, arrendersi mai è il mio motto. Gli ostacoli nella vita ci sono, ma tutti possiamo affrontarli»: Felisiana D’Antonio, napoletana che vive a Ercolano, ha 30 anni ed è una paziente bariatrica. Dopo anni di problemi di peso si è sottoposta a un intervento per la riduzione dello stomaco. Questo trattamento le ha però causato delle complicazioni ed ha in parte peggiorato la relazione con il suo corpo. Poi la svolta. Circa tre anni fa ha perso il fratello maggiore Ciro di soli 40 anni: con lui avrebbe dovuto compiere lo stesso percorso, che ora ha deciso di portare avanti per entrambi. «Sin da piccola sono sempre stata cicciottella - spiega - poi crescendo sempre più in sovrappeso. Non avevo più il controllo del cibo e dopo diverse esperienze negative ho detto basta». Così da 147 chili oggi Felisiana ne pesa 73: «Ne ho persi 75. Tutto è cambiato quando è venuto a mancare mio fratello. In quel momento mi sono detta “devo farlo per me stessa e per lui”. Ciro, che tutti chiamavamo ‘o cinese per la forma dei suoi occhi, è sempre nel mio cuore ed è lui che mi ha dato la spinta per riscattarmi. Ma è una questione che deve partire da te, sei tu a decidere per il tuo benessere psicofisico».

Imprenditrice (ha un negozio di abbigliamento per bambini), la giovane è madre di due bimbi ed è anche per loro che ha deciso di dare una svolta alla sua vita: «di base c’era un disagio, poi ho capito che dovevo cambiare per la mia salute, perché l’obesità può causare gravi problemi e avendo due figli non potevo permettermelo». Così si è rivolta al makeup artist Ciro Florio, per sentirsi più bella e festeggiare con la sua famiglia una “nuova se”: «Mi ha dato la possibilità di farmi vedere un’altra “me”.

Perciò il messaggio che vorrei dare a tante donne è che bisogna credere in se stesse e mai mollare, perché i risultati alla fine arrivano e si rinasce a nuova vita».

Per questa occasione “speciale” Florio ha allargato il team dei professionisti per dare a Felisiana tutto il sostegno possibile: sarà lei infatti l’ospite di “Cenerentola 24”, il format con protagonista il make up artist, in onda ogni sabato su Real Time canale 31 alle 15.50, disponibile in streaming su discovery+ e realizzato da Pascal Media Consulting e Big Bang Production. In questa seconda stagione Ciro esaudirà i desideri di uomini e donne correggendo ogni difetto e imperfezione fisica in maniera sorprendente con un effetto naturale e senza nessun tipo di dolore, utilizzando la sua tecnica di trucco tridimensionale. In ogni puntata verranno realizzati i sogni di due protagonisti. Il primo racconterà la sua storia e si affiderà alle cure di Florio e del suo team per un sogno che durerà solo 24 ore e verrà svelato davanti ad amici e parenti. Il secondo sarà invece raccontato in modalità express direttamente nel suo salone per un veloce makeover.