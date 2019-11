Taylor Mega ubriaca a Live non è la D'Urso, la conferma dalla modella: «Ho bevuto 4 bicchieri di vodka»

Ultimo aggiornamento: 14:44

Svelato il segreto die il motivo per cui durante la puntata dil'opinionista sembrava avesse la bocca impastata. La risposta è in, quelli che l'ex concorrente del Grande Fratello si sarebbe bevuti prima della diretta.Tutti hanno notato la parlata poco fluida della modella che era in diretta da Sharm el-Sheikh. Tutti compresa Barbara D'Urso che ha ironicamente commentato dicendo di togliere lo spritz alla Mega. Striscia la Notizia non ha voluto lasciar passare la cosa e ha indagato fino a scoprire il colpevole della deifallance: la vodka. Barbara, dunque, non si era poi sbagliata di molto con la sua battuta e a confermarlo è proprio Taylor.In un fuorionda la Mega sorridente di essere ubriaca e di essersi bevuta quattro vodka prima della diretta. Nel filmato afferma che la vodka bevuta non era di buona qualità, tanto che le ha dato alla testa. Poi Taylor tappa l'auricolare convinta di coprire il microfono per non far sentire quello che ha detto e scivola persino dalla sedia. Probabilmente ha imparato che la prossima volta sarà più saggio bere solo acqua.