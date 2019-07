Temptation Island: Jessica e Andrea non sono tornati insieme, lei frequenta Alessandro

Martedì 30 Luglio 2019, 22:11 - Ultimo aggiornamento: 30-07-2019 22:45

Temptation Island 2019 - un mese dopo: Jessica e Andrea non sono tornati insieme. Mentre lui sogna una famiglia con una donna che possa amarlo per quello che è lei frequenta il single Alessandro. Con la storia di Jessica e Andrea comincia l'ultima puntata del docureality. La coppia è arrivata ad un passo dal matrimonio, poi la crisi e la decisione di mettere alla prova il loro rapporto in tv.Jessica e Andrea hanno scelto di uscire separati da Temptation Island 2019. Al termine del falò Jessica ha incontrato il single Alessandro ed è uscita con lui. Ma un mese dopo cosa è successo? Filippo Bisciglia incontra prima Jessica che dice di non aver più rivisto Andrea dopo l'ultimo falò e di essere andata via : «Vederlo stare male mi ha uccisa, mi ha fatto capire che sarebbe disposto a perdonarmi e ricominciare. Ma io non provo più l'amore che che provavo nei suoi confronti».A proposito di Alessandro Jessica ha confermato di sentirlo ancora: «Lui è sempre presente, mi fa star bene ma non ci siamo più visti fisicamente». Alessandro vive a Napoli, Jessica a Padova, la distanza è un ostacolo ma entrambi hanno voglia di viversi.E' il momento di Andrea: «Il ritorno a casa è stato tragico, sono sincero. Ora non tornerei con Jessica, dentro ho tanta rabbia, sarei dovuto andare via al primo falò. Il rientro a casa è stata dura, vedere tutte le sue foto mi ha fatto stare male, ma ad oggi sto bene, ho ripreso la mia vita, la mia famiglia, gli amici. Ci siamo risentiti con Jessica ma non siamo mai arrivati a una fine. Lei è convinta che io stia lì ad aspettarla. Io voglio che sparisca dalla mia vita, sono arrivato a un punto che non voglio più vederla.».