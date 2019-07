Temptation Island: Arcangelo e Nunzia, addio definitivo dopo tredici anni

Martedì 30 Luglio 2019, 22:42 - Ultimo aggiornamento: 30-07-2019 22:47

Dopo J essica e Andrea è il momento di Arcangelo e Nunzia. Durante l'ultima puntata di Temptation Island 2019 abbiamo visto cosa è successo un mese dopo l'uscita dal docu reality condotto da Filippo Bisciglia. Dopo tredici anni anche la coppia napoletana esce separata dal programma.Arcangelo e Nunzia erano fidanzati da tredici anni, da Temptation Island 2019 la coppia è uscita separata. A prendere la decisione è stato Arcangelo, colui che all'interno del villaggio l'ha tradita e umiliata, al falò di confronto Nunzia l'ha letteralmente implorato di tornare ma lui è stato irremovibile.«Il mio discorso - spiega Arcangelo a Filippo - è stato fatto per il bene di entrambi, abbiamo rinviato anche il momento di rivederci perchè non era ancora il momento. Oggi per me è difficile da descrivere, sto cercando di capire cosa mi fa stare bene realmente. Nunzia mi manca, ma cerco di essere lucido. Tornare con Nunzia non farebbe bene soprattutto a lei e non se lo merita». E' il turno di Nunzia.«Arrivata a casa ho realizzato che Nunzia e Arcangelo non esistevano più, oggi sto bene. Il bacio mi ha fatto male, ma è stato peggio quello che ha detto. Arcangelo l'ho conosciuto che avevo 16 anni, ora ne ho 23, oggi ho voglia di conoscere Nunzia chi è, come sta da sola Voglio conoscermi».