Temptation Island, Alberto lascia Speranza e corre dalla tentatrice, lei disperata: «Sarei uscita con lui». Ultima puntata con il viaggio dei sentimenti di Alberto e Speranza che non finisce nel migliore dei modi...almeno per il momento. Alessia Marcuzzi promette grandi colpi di scena.

Mercoledi scorso avevamo lasciato Alberto e Speranza al falò di Tempation Island di confronto finale. Sia Alessia Marcuzzi che Speranza cercano di carpire la verità ad Alberto fino a quando non capitola: «Sono stato sereno dal primo giorno, ho conosciuto Nunzia, ho portato avanti sensazioni positive e non mi sono limitato su niente. Sono stato bene, per certiaspetti lei somiglia tanto a Speranza. A Speranza voglio un bene immenso, ma non sono innamorato di lei».

Per Speranza è un colpo al cuure, Alberto sceglie di uscire dal falò da single: «Voglio essere coerente con il mio percorso, anche se vederla mi fa un certo effetto». Speranza è pietrificata perchè sarebbe uscita con lui.

Al termine del falò Alberto chiama la single Nunzia: «Ho appena detto no ad una storia di 16 anni, quindi per rispetto a quello che è appena successo mi vedrai un po' diverso», «In cuor mio ci speravo» dice Nunzia abbracciandolo, «e quindi?» chiede lei, «Ci vediamo a Napoli». Fra poco scopriremo cosa è successo un mese dopo alla coppia SPeranza - Alberto e se c'è ancora Nunzia tra loro.

Ultimo aggiornamento: 22:51

