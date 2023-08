Temptation Island, Davide e Alessia si sono lasciati dopo la pausa? Ecco l'indiscrezione

Temptation Island è giunto al termine, ma le coppie uscite dal programma, insieme, separate o con i rispettivi single, fanno ancora discutere molto. Tra queste c'è stata sicuramente una coppia che ha creato molto scalpore perché i due, dopo una relazione di 11 anni, hanno deciso di prendersi una pausa, una volta finito il programma. Si tratta di Davide e Alessia. la coppia formata dall'autista di ambulanze e dall'assistente sociale aveva deciso di partecipare dopo il tradimento di Alessia, durato oltre due anni. Davide l'aveva scoperta, ma i due non si erano lasciati. La ragazza aveva fatto di tutto per riconquistare la sua fiducia, ma il loro rapporto non è mai tornato quello di prima.

Come sarà finita la loro storia d'amore?

Davide e Alessia hanno lasciato il programma decidendo di prendersi un periodo di pausa per poter capire se la lroo storia d'amore può continuare o se è meglio porre fine alla loro relazione. Durante gli ultimi giorni i due sono stati avvistati insieme al mare, a Sabaudia, in alcuni stabilimenti balneari e la sera in alcuni locali.

Sarà tornato il sereno tra i due? Restiamo in attesa di scoprirlo insieme.