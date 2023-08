Temptation Island, reunion delle fidanzate con i single: «Perla vicino a Igor splende!»

Il gruppo delle ragazze fidanzate di Temptation Island è tornato, quasi al completo, e non sono sole! Perla Vatiero, Alessia Ligotti, Francesca Sorrentino e Vittoria Egidi si sono concesse una serata di divertimento sfrenato insieme ai tentatori Igor Zeetti, Alberto Succi, Daniele Schiavon, Lorenzo Di Curzio e Fouad Elshafie. Il tutto è stato documentato nelle storie Instagram dei ragazzi e alcuni commenti piccanti non sono passati inosservati ai fan che hanno subito acceso la speranza su una coppia in particolare.

La reunion delle ex fidanzate di Temptation Island, Perla Vatiero, Alessia Ligotti, Francesca Sorrentino e Vittoria Egidi al Cãrnesa, a Roma, è stata documentata nelle loro storie Instagram, ma le ragazze non erano sole.

A trascorrere la serata in loro compagnia c'erano anche i loro tentatori, Igor Zeetti, Alberto Succi, Daniele Schiavon, Lorenzo Di Curzio e Fouad Elshafie, che erano molto felici di passare altro tempo con le ragazze, tra divertimento e balli molto sensuali.

In alcune storie di Instagram del tentatore Daniele Schiavon, il ragazzo si è fatto uscire qualche parola di troppo sulla nuova coppia formata da Perla Vatiero e Igor Zeetti che, dopo aver legato molto durante Temptation Island, hanno deciso di continuare a frequentarsi, una volta che la relazione della ragazza con Mirko Brunetti è naufragata.

Daniele Schiavon ha voluto commentare nelle sue storie Instagram la nuova coppia formata dalla ex fidanzata Perla Vatiero e l'ex tentatore Igor Zeetti dicendo: «Io di belli ne ho visti eh, ma come siete belli voi, nessuno! Lei vicino a te splende proprio, le è ritornato il sorriso».

La serata è continuata tra selfie e tanto divertimento.

I fan si stanno già chiedendo se da questa serata potranno nascere nuovi amori, ma questo è tutto da vedere.

Intanto a casa, gli ex fidanzati non avranno bisogno del falò di confronto, né tantomeno del pinnettu per vedere cosa è successo ieri sera al Cãrnesa. Tutto quello che c'è da sapere è nelle loro storie Instagram e per il resto, dovremo aspettare.