Cambia il palinsesto Mediaset, stop a Terra Amara, Uomini e Donne, Un altro Domani e Pomeriggio 5: ecco il motivo (e quando tornano)

Week-end di Pasqua, a Mediaset cambia tutto. Il pomeriggio di Canale 5 cambia programmazione: ma nessuno scoop qunato una scelta dettata alle festività. Oggi, lunedì 10 aprile 2023, stop per Terra Amara, Uomini e Donne, Un altro domani e Pomeriggio 5. A Pasquetta i programmi fortunati del Biscone si fermano cosa che non succede, invece, per Beautiful, che va invece in onda regolarmente oggi dalle 13:40. Ma quale è la contro programmazione di Canale 5?

Pasquetta, stop ai programmi Mediaset: ecco quali

Alle 14:10 al posto di Terra Amara va in onda il film in prima tv “Adeline”. Finto il film, alle 16:10, va in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, seguito da un film, della collana di Rosamund Pilcher: “Incontro con il passato”. Domani, martedì 11 aprile 2023, il day time di mediaset tornerà invece alla sua programmazione classica.

