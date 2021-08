The Crown fa infuriare la Regina: nelle ultime stagioni, la "relazione" tra il principe Filippo e la contessa Penny Knatchbull

AI funerali del principe Filippo la sua presenza era stata notata, in quanto l’unica personalità sprovvista di legami di sangue con la famiglia reale. Si tratta di Penny Knatchbull, amica e confidente personale del marito di Elisabetta, morto lo scorso 9 aprile a quasi cent’anni. Oggi la contessa Mountbatten of Burma, 68 anni, torna a far parlare di sé, suo malgrado. Perché gli autori della serie Netflix “The Crown” intendono esplorare la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati