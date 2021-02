Tiki Taka, ancora Cruciani vs Auriemma: «Ciao naufrago» e «Tagliati la barba»

Non smette di fare scintille in seconda serata la coppia formata da Giuseppe Cruciani e Raffaele Auriemma. L'ospite napoletano di Piero Chiambretti a Tiki Taka ha fatto notare - dopo l'analisi del rigore non dato a Mario Rui a Genova sabato sera durante Genoa-Napoli - come «...certi episodi si sono registrati soprattutto dopo la sentenza del Coni che ha dato ragione al Napoli ed ha deciso di far giocare il match con la Juve». «Tu sei malato a pensare queste cose» gli ha subito risposto duramente Cruciani.

La contesa si era però già inasprita quando lo speaker radiofonico Cruciani ha iniziato le allusioni per L'Isola dei famosi, programma mediaset che comincerà tra qualche settimana e tra i cui protagonisti potrebbe esserci proprio Auriemma: «Ciao naufrago», la battuta di Cruciani, «Faccio parte dell'isola di Chiambretti, però se vuoi ti regalo una lametta per farti la barba» la risposta stizzita del napoletano.

