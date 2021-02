Giuseppe Cruciani contro Raffaele Auriemma a TikiTaka: «Ti faccio causa e ti tolgo anche le mutande»

Al centro del discorso l'episodio che ha coinvolto Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku in Coppa Italia, l'occasione giusta per Giuseppe Cruciani e Raffaele Auriemma per tornare a beccarsi in tv. «Credo che quando succedono queste cose i protagonisti dovrebbero andare in un centro di rieducazione. Se l'avesse fatto Insigne, avreste fatto maratone in radio. Anche tu tante volte diventi razzista» l'accusa del napoletano a Cruciani.

La risposta stizzita non si fa attendere: «Ti porto in tribunale e ti tolgo i pochi soldi che hai in banca. Perché sicuramente saranno pochi. Ti tolgo pure le mutande che non hai» ha detto Cruciani a Tiki Taka su Italia 1. «Ma cosa c'entra che Ibrahimovic e Lukaku devono andare nel centro di rieducazione. Quando Sarri ha dato del finocchio a Mancini non mi sembra che ti agitasti così tanto».

Ultimo aggiornamento: 07:20

