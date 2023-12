Un posto al sole, le anticipazioni del 13 dicembre: Nunzio scopre il segreto di Michele

Torna stasera in tv «Un Posto al Sole», la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, mercoledì 13 dicembre. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: Un professore 2 vince. Gassmann pieno di fan, bene la Champions, Le Iene volano alto, Avanti Popolo crolla

Le anticipazioni

Silvia è fuoriosa con Michele.

Quest'ultimo ha deciso infatti di non contribuire alle spese del matrimonio di Rossella, costringendo la figlia a fare dei tagli al budget. Una decisione, questa, che ha fatto arrabbiare molto l'ex moglie. La Graziani, però, non sa che l'ex marito nasconde un segreto. Sarà Nunzio a scoprire che Michele sta attraversando un momento di difficoltà economica, e per questo motivo deciderà di aiutarlo. Nel frattempo, Roberto e Marina sono preoccupati a causa di Ida e di Lara. La Martinelli li ha lasciati senza parole, rivelando di essersi pentita e di voler fare ammenda per tutti i suoi errori, mentre Ida continua a frequentare Diego. I Ferri hanno paura che la ragazza finirà per confessare al Giordano di essere lei la vera madre di Tommaso, mettendoli in una situazione molto complicata. Infine, Rossella ha litigato con Riccardo a causa della sua decisione di prestare servizio sulle ambulanze, non appoggiata dal futuro marito. La ragazza troverà però l'appoggio di Nunzio, felice del nuovo incarico dell'amica.

Stasera in tv, cosa vedere? Da “Chi l'ha visto” a “Io canto generation”: serie e programmi tv in onda oggi 13 dicembre su Rai, Mediaset, La7 (e non solo)