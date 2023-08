“Un posto al sole” non va in vacanza: lo spin off con Raffaele Giordano

Che agosto sarebbe senza Un posto al sole? Il più longevo daily drama italiano, in onda dal 21 ottobre del 1996 su Rai 3, non lascerà i suoi fan da soli durante l'estate.

Sul profilo ufficiale Instagram del programma televisivo, infatti, è stata data la notizia che le puntate di Upas andranno in onda sino all'11 agosto per poi riprendere il 28. Ma gli upassini non devono temere perchè dal 14 al 25 agosto verranno riproposte, con la complicità del mitico portiere di Palazzo Palladini, Raffaele Giordano alias Patrizio Rispo, alcune tra le vicende più interessanti che hanno coinvolto i personaggi della soap.

Contentissimi i fan che hanno apprezzato l'annuncio lasciando una serie di commenti al post di Instagram del tipo: «Sempre il top...che bello!», oppure «L'estate l'adoro ma la solo pensiero di lasciare Upas mi deprimo...Invece adesso noooo...Grazie».