«Un Posto al Sole», anticipazioni delle prossime puntate: la sentenza Valsano e un grande ritorno

Il momento così temuto quanto atteso da Niko (Luca Turco) è arrivato: il giudice sta per emettere la sentenza contro Lello Valsano (Gianluca Pugliese), l’uomo che ha ucciso Susanna (Agnese Lorenzini) e ha sparato a Viola (Ilenia Lazzarin), seduta in aula dietro a Niko. La puntata di venerdì 24 febbraio dell'amatissima fiction «Un Posto al Sole» si è conclusa con un'altissima carica di suspense e gli episodi che andranno in onda la settimana prossima su Rai 3 promettono inediti colpi di scena e il ritorno di un personaggio dopo tanto tanto tempo.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 20 al 24 febbraio)

In aula la tensione di Poggi è alle stelle. Secondo Alberto (Maurizio Aiello), la strategia dell’avvocato di Valsano è stata buona: il camorrista potrebbe cavarsela per infermità mentale. Intanto, guardato a vista da un agente, Lello entra in aula con un sorriso di sfida. All’improvviso si fa silenzio: ecco entrare in aula il presidente della Corte d’Assise seguito dagli altri giudici. Uniti dal dolore per il trauma che hanno condiviso, Viola e Niko si scambiano un intenso sguardo. Poi, nel difficile tentativo di contenere una fortissima ansia, la ragazza allunga la mano verso Poggi che gliela stringe. Ora il presidente prende la parola e Valsano tradisce una profonda inquietudine.

Al Caffè Vulcano invece, nonostante la solidarietà degli amici, Silvia (Luisa Amatucci) non riesce proprio a far quadrare i conti. Marina (Nina Soldano) sente sempre più incombente la presenza di Lara (Chiara Conti) tra lei e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). Cerruti (Cosimo Alberti), affranto per la sua ultima storia d’amore, finita prima ancora di iniziare, riceve una visita a sorpresa che potrebbe farlo tornare sui suoi passi. Guido (Germano Bellavia) trova ancora una volta in Michele (Alberto Rossi) il suo compagno di baldoria preferito, ma non sa come la prenderà Mariella (Antonella Prisco). Giulia (Marina Tagliaferri) ha un nuovo incontro chiarificatore con mastro Peppe (Federico Torre).

Le anticipazioni dal 27 febbraio al 3 marzo

Silvia è in difficoltà economiche sempre più grandi, eppure rifiuta ancora l’aiuto di Giancarlo (Alessandro D'Ambrosi): vuole rivolgersi a una persona sulla quale può contare davvero. Un incontro imprevisto potrebbe dissipare alcuni dei suoi dubbi. Cerruti deve confrontarsi di nuovo coi suoi contrastanti sentimenti per Castrese (Peppe Romano). Manuela (Gina Amarante) capisce che è arrivato il momento di riprendere in mano la sua vita. Dopo tanti anni Luca De Santis (Luigi Di Fiore) torna e rivela a Michele che potrebbe avere il posto da primario, ma condivide con lui alcune perplessità.

Il ritorno di Luca

Intravisto per alcuni momenti già nella puntata del 24 febbraio, sembra far ritorno dopo un lungo soggiorno all'estero Luca De Santis, interpretato da Luigi Di Fiore. Il personaggio tanto amato era uscito di scena nel 2001. L'attore ha dichiarato: «Dissero che il personaggio si era consumato e, chissà, forse avevano ragione. Io, però, soffrii moltissimo e per anni ho sperato di tornare. Quando avevo ormai perso le speranze, mi è arrivato l’invito per la festa organizzata per le 6.000 puntate della soap. E mi hanno comunicato il mio rientro». Di Fiore ha raccontato anche come sarebbe dovuta essere la scena in cui veniva mostrato nuovamente il personaggio di Luca. «La prima scena - spiega l'interprete - prevedeva che Luca arrivasse a Palazzo Palladini, dove Giulia e Raffaele (Patrizio Rispo) stavano parlando, e dicesse: “Non sapete quanto mi siete mancati!”. Era quello che stavo provando davvero in quel momento. E anche loro erano commossi». Il suo ritorno però sembra che non sarà immediato. Di Fiore ha anticipato infatti: Non so cosa abbiano in mente gli autori ma dopo il ritorno, De Santis si allontanerà per un breve periodo. Ne approfitterò per andare in Grecia a girare “Il commissario Charitos”, la serie tratta dai romanzi di Petros Markaris in cui interpreto il capo della polizia».